Randonnée VTT et pédestre Le Brethon, lundi 20 mai 2024.

Randonnée VTT et pédestre Le Brethon Allier

L’ASEB vous attend sur le site de La Bouteille pour des randonnées pédestres et VTT en Forêt de Tronçais, le Lundi 20 Mai 2024 à partir de 8h. 2 parcours pédestres et 2 parcours VTT avec ravitaillement en forêt.

Boissons et restauration sur place.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20

fin : 2024-05-20

La Bouteille

Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

