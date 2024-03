D’une scène à l’autre, l’opéra romantique à travers l’Europe Musée de l’opera de Vichy Vichy, samedi 18 mai 2024.

D’une scène à l’autre, l’opéra romantique à travers l’Europe Visite libre de l’exposition « D’une scène à l’autre, l’opéra romantique à travers l’Europe » Samedi 18 mai, 18h00 Musée de l’opera de Vichy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition « D’une scène à l’autre, l’opéra romantique à travers l’Europe »

Depuis son apparition dans l’Italie du XVIIe siècle, l’opéra est devenu un objet de séduction indéniable et l’un des genres artistiques les plus populaires au monde. L’hégémonie et l’influence italienne sur cet art ont été sans concurrence en Europe jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Dans un XIXe siècle en mouvement, la recherche d’émancipation des peuples va conduire nécessairement à la reconnaissance d’identités nationales, que la musique, et particulièrement l’opéra, vont transcender. Il suffit de citer Nabucco de Verdi, La Walkyrie de Wagner ou Boris Godounov de Moussorgski pour reconnaître dans ces œuvres romantiques des monuments de l’art italien, allemand et russe, mais aussi des symboles de ces nations.

Complétant la rétrospective sur l’opéra français présentée l’an passé, l’exposition 2024 s’intéresse aux autres nations qui ont fait l’opéra, et tente, grâce aux nombreuses collections du musée, une approche plus globale de cet art qui a prédominé l’Europe musicale du XIXe siècle.

Musée de l’opera de Vichy 16 rue du maréchal Foch, Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 58 48 20 http://www.operavichy-musee.com Créé en 2002 grâce à la Fondation Gabriel et Noëlle Péronnet, le musée de l’opéra de Vichy, seul de son genre en province, rassemble, conserve et met en valeur une extraordinaire collection : les archives du théâtre du Grand Casino de Vichy, devenu Palais des congrès-opéra en 1995.

© Musée de l’Opéra de Vichy