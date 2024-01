Foire aux fleurs & Marché artisanal Billy, dimanche 19 mai 2024.

Foire aux fleurs & Marché artisanal Billy Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 09:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Vous trouverez différents plants et fleurs pour embellir vos jardins et terrasse

et différents artisans de tous genre.

Place de l’ancien marché

Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes philippe.david0011@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par Vichy Destinations