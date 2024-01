FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES Le Bataclan Paris, 24 février 2024, Paris.

Frank Carter & The Rattlesnakes ont annoncé la sortie de leur nouvel album Dark Rainbow pour le 26 janvier 2024 via International Death Cult / AWAL ainsi qu’une tournée mondiale en 2024. Ils ont également dévoilé le premier single de l’album, Man of the Hour . Ce nouveau single marque clairement le début d’une nouvelle ère pour The Rattlesnakes.Contrairement à leurs précédents albums, qui étaient des instantanés de l’époque et de l’état d’esprit dans lesquels ils avaient été réalisés, Dark Rainbow est né de l’introspection, de la mémoire et de la gratitude. Les ballades gothiques et le rock alternatif harmonieux avec lesquels ils ont expérimenté sur leurs précédents albums sont audacieusement mis en avant sur ce disque. Il y a aussi quelques morceaux rageurs bien choisis, pour équilibrer l’ensemble. Il ne s’agit pas tant d’une nouvelle direction que de Carter et Richardson qui se centrent sur ce qu’ils sont vraiment, creusant leurs âmes et déterrant la musique qui vit en eux.Alors qu’ils entameront début 2024 une tournée mondiale qui passera par Paris le 24 février au Bataclan et qu’ils sortiront Dark Rainbow en janvier, Carter et Richardson n’ont jamais été aussi prêts.

Tarif : 34.10 – 34.10 euros.

Début : 2024-02-24 à 19:30

Réservez votre billet ici

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris 75