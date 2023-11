Orchestre Colonne Théâtre des Champs-Elysées, 28 avril 2024, PARIS.

Orchestre ColonneMarc Korovitch, Laurent Petitgirard | directionMélanie Laurent | harpe L’Orchestre Colonne fête ses 150 ans en compagnie de son nouveau directeur musical Marc Korovitch. PROGRAMME Dukas L’Apprenti sorcierPierné Concertstück pour harpe et orchestre op. 39Berlioz Un Bal, Marche au supplice, extraits de la Symphonie fantastiquePetitgirard Le Temple du Fracas du TonnerreStravinsky Berceuse, Finale, extraits de L’Oiseau de feu (version de 1919)Ravel Daphnis et Chloé, suite n° 2L’Invitation au voyage (œuvre mystère à découvrir lors de ce concert) Voilà un siècle et demi que l’Orchestre Colonne se consacre à la vie musicale parisienne et à promouvoir la musique française. Edouard Colonne, Gabriel Pierné, Pierre Monteux, Paul Paray, Charles Munch, Pierre Dervaux, Laurent Petitgirard… Toutes ces grandes figures sont venues façonner la longue histoire de l’Orchestre Colonne. C’est à Edouard Colonne que Berlioz doit la renaissance de sa popularité. En juin 1910, Gabriel Pierné révèle à un public ébloui les miroitements de L’Oiseau de Feu, et dévoile en avril 1911 la 1re Suite de Daphnis et Chloé (alors que Ravel n’a pas encore achevé son ballet intégral).Aujourd’hui, c’est Marc Korovitch que l’orchestre s’est choisi comme directeur musical, séduit par son énergie et son inventivité inépuisable. Cette saison inaugure un concept inédit : inviter le public à découvrir une œuvre « mystère », comme une invitation à un voyage en terres vierges.Il fallait bien un tel programme pour fêter joyeusement les 150 ans de l’Orchestre Colonne. Tous ces chefs-d’œuvre n’ont pas pris une ride. L’orchestre non plus… Production Orchestre Colonne Laurent Petitgirard, Marc Korovitch, Orchestre Colonne Laurent Petitgirard, Marc Korovitch, Orchestre Colonne

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

