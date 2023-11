Denis Podalydès & Pierre-Laurent Aimard Théâtre des Champs-Elysées, 28 avril 2024, PARIS.

Théâtre musical———————– Denis Podalydès | narrateurPierre-Laurent Aimard | piano Une matinée avec Denis Podalydès et Pierre-Laurent Aimard, deux fins lettrés amoureux de musique. PROGRAMME Etre sans destinImre Kertész, Prix Nobel de littérature 2002 Lecture d’extraits ponctués de pièces de Ligeti, Kurtág, Schœnberg, Cage… Lecteur ou comédien ? « Il ne s’agit pas d’être neutre, d’appliquer une neutralité de bon aloi qui consisterait à se tenir à distance respectueuse, comme on le fait parfois devant un texte intimidant, chargé de trop d’implications historiques ou politiques. Il faut entrer dans la matière littéraire elle-même, trouver le rythme, débusquer dans le style la voix propre qui fera entendre clairement et aisément le texte », confiait Denis Podalydès en s’attaquant pour la première fois à Etre sans destin. C’était en 2008. Seize ans plus tard, Pierre-Laurent Aimard, pour qui le piano du XXe siècle n’a pas de secret, met le chef-d’œuvre d’Imre Kertész en regard de miniatures de ses contemporains, dont Ligeti et Kurtág, compatriotes du prix Nobel de littérature 2002. Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-ElyséesPlacement libre- 9 ans : billet gratuit à retirer au contrôle le matin du concert Pierre-Laurent Aimard, Denis Podalydès Pierre-Laurent Aimard, Denis Podalydès

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

