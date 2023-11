Dotan LA BOULE NOIRE, 28 avril 2024, PARIS.

Dotan LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2024-04-28 à 20:00 (2024-04-28 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Alias (PLATESV-R-2021-007029/ PLATESV-R-2021-007030) et La Boule Noire présentent ce concert DOTAN Dotan a toujours utilisé la musique comme une forme d’expression, une méthode pour révéler les sentiments enfouis dans les recoins de son esprit. D’abord avec son premier album : 7 Layers, devenu l’une des meilleures ventes aux Pays-Bas et couronné de succès en Europe et en Amérique du Nord, puis en 2019 avec le single « Numb » et en 2021 avec son album Satellites. Il écrit pour se découvrir et surmonter les périodes sombres de sa vie, tout en rencontrant un succès critique et cumulant les disques d’or et de platine dans de nombreux pays. Dotan explore désormais un son pop plus audacieux. Pour écrire son prochain album, il a pris le temps de voyager et de passer du temps avec ses proches, afin de trouver l’étincelle créative qui le ferait entrer dans sa nouvelle ère musicale. Contrairement à ses œuvres précédentes, plus sombres, ses nouvelles chansons sont inspirées par la lumière et la musique qu’il écoutait enfant avec son père, notamment James Taylor, Neil Young et Cat Stevens. Sa dernière sortie, intitulée « Diamonds In My Chest », marque un retour aux sources avec une sonorité folk assumée. Composée à la guitare acoustique lors d’un road trip dans le désert californien, Dotan décrit cette chanson comme « un voyage à la découverte de son vrai moi ». Son objectif principal, sur le plan sonore, était de garder la musique organique en utilisant de vrais instruments, joués par de vraies personnes, et d’éviter les sons programmés. Cette recherche est au cœur du prochain album de Dotan, un disque aux influences folk qui raconte les chapitres les plus heureux de sa vie et se projette dans l’avenir. A ne pas manquer en live à la Boule Noire le 28 avril 2024 ! Dotan Dotan

Votre billet est ici

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici