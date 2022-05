L’art et la matière Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

L'art et la matière Place Gambetta La Halle Paimpol

2022-05-27 14:00:00 – 2022-06-06 18:30:00

Paimpol Côtes d’Armor Le collectif Group’Art de Plourivo, une association réunissant amateurs et professionnels, passionnés de créations artistique et artisanale, fête ses 10 ans ! http://groupartplourivo22.wixsite.com/monsite Le collectif Group’Art de Plourivo, une association réunissant amateurs et professionnels, passionnés de créations artistique et artisanale, fête ses 10 ans ! Place Gambetta La Halle Paimpol

