L’arbre lumière Studi ONYO Castillon-la-Bataille, mercredi 27 mars 2024.

1 an de la Micro-Folie l’événement anniversaire !

vivez une expérience immersive sans écran pour fêter les 1 an de la Micro-Folie . Une collaboration avec la Villette et les Micro-festivals.

Soufflez sur les braises d’un arbre millénaire et régénérez-vous !

Séances prévues le mercredi 27 mars 2024 à la Micro-Folie de Castillon-la-Bataille, 1 allée Marcel Paul :

• Séances tout public dès 6 ans (30 min.) 10h, 14h, 15h, 15h30, 16h

• Séances avec atelier (45 min.) 11h et 16h20

gratuit + réservation conseillée au 06 02 29 27 06 ou sur media.clb@orange.fr Voir moins .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27

fin : 2024-03-27

Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine

