La Squadra de Gênes en concert au Festival du chant de marin Paimpol, 4 août 2023, Paimpol.

La Squadra de Gênes en concert au Festival du chant de marin

Le Port Paimpol Côtes d’Armor Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

2023-08-04 – 2023-08-06

Paimpol

Côtes d’Armor

Paimpol

Le trallalero est un type de chant traditionnel qui se joue sans accompagnement instrumental. Il est réalisé par un groupe de voix d’hommes dont les formations sont appelées squadre di canto (équipes de chant) ou simplement squadre (équipes) et les chanteurs sont appelés communément canterini. Au fil du temps, il est devenu le patrimoine des dockers, des ouvriers du port et des industries métallurgiques de Gênes. La Squadra di Genova est l’un des groupes de chanteurs populaires liguriennes les plus connus. Ses membres viennent du port de Gênes ou des alentours, ils ont tous travaillé au port et perpétuent ainsi une tradition très ancienne, très vivante encore dans leur région, transmise de façon orale et chantée dans les osterias, à la sortie du travail…

paimpol.fcm@wanadoo.fr +33 2 96 55 12 77 http://paimpol-festival.bzh/fr/

Paimpol

