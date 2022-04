La Route du Rock Session : Osees Saint-Malo, 30 juin 2022, Saint-Malo.

La Route du Rock Session : Osees La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

2022-06-30 – 2022-06-30 La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

OSEES [Rock psyché / USA]

Aujourd’hui, Osees est considéré comme l’une des figures essentielles de la scène garage américaine, la brutalité psyché de leur musique est indéniable. Sur scène, la signature vocale unique du leader John Dwyer se mêle aux batteries explosives et au furieux des guitares électriques pour nous offrir avec une énergie brute un garage rock made-in-California. En 10 ans, plus de 20 albums studios et un nombre incalculable d’heures de live au compteur, le groupe a fait de la super-productivité son fer de lance. Chaque concert n’en reste pas moins un grand moment qu’on ne manquerait pour rien au monde !

Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans [pass sanitaire entre 12 et 15 ans]

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et au Bureau d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne.

info@lanouvellevague.org +33 2 99 19 00 20 https://lanouvellevague.org/

La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

