Le Forum de la création et de la reprise d’entreprise Vendée salle omnisports au collège Herriot, 30 juin 2022 09:00, La Roche-sur-Yon. Jeudi 30 juin, 09h00 Sur place pepiniere@oryon.fr, 02 51 08 88 00, https://www.creerencoeurvendee.com/forum-de-la-creation, https://fr.linkedin.com/showcase/forum-de-la-création-et-de-la-reprise-d’entreprise, https://www.facebook.com/ForumdelaCreation/ Le Forum de la création et de la reprise d’entreprise Vendée est le moment privilégié pour orienter au mieux les porteurs de projet dans leur projet de création, quelqu’en soit l’avancée ! Le Forum de la création et de la reprise d’entreprise Vendée Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise en Vendée ? Rendez-vous le jeudi 30 juin 2022, à la salle omnisports au collège Herriot de 9h à 18h, à la Roche-sur-Yon. Le Forum de la création et de la reprise d’entreprise Vendée est le moment privilégié pour orienter au mieux les porteurs de projet dans leur projet de création, quelqu’en soit l’avancée ! Organisé par La Pépinière d’entreprise Coty et Oryon, à l’initiative de La Roche-sur-Yon Agglomération, le Forum de la création et de reprise d’entreprise est un événement unique en Vendée qui rassemble une cinquantaine d’experts du département durant une journée : réseaux d’accompagnement à la création, institutionnels, organisations professionnelles, organismes de financement, franchiseurs, entreprises de services… Vous aussi, comme Philippe, Florian, Laurent, Claire et Audrey … Entreprenez ! site internet : https://www.creerencoeurvendee.com/forum-de-la-creation linkedin:https://fr.linkedin.com/showcase/forum-de-la-création-et-de-la-reprise-d’entreprise Facebook : https://www.facebook.com/ForumdelaCreation/ salle omnisports au collège Herriot 26 Pl. Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon 85000 La Roche-sur-Yon Pyramides Vendée jeudi 30 juin – 09h00 à 18h00

