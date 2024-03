La Révolution au cœur : lecture musicale de Christian Olivier et André Markowicz Médiathèque Violette Leduc Paris, mercredi 5 juin 2024.

Le mercredi 05 juin 2024

de 19h00 à 20h30

.Public jeunes et adultes. gratuit

Lors de cette performance littéraire et musicale autour de l’histoire de la Révolution russe, de ses dissidents et de ses poètes, Christian Olivier, André Markowicz et le guitariste Martial Bort partagent en russe et en français l’univers poétique de treize auteurs. Un projet programmé à l’occasion du cinquantenaire de la médiathèque, et dont le chanteur et leader des Têtes Raides est à l’origine.

Une lecture musicale exceptionnelle de Christian Olivier, d’André Markowicz et du guitariste Martial Bort. Le projet : « faire entendre la force poétique, la relation historique, le basculement d’un monde, l’aspiration à une nouvelle approche de l’art en général, au plus près de la vie. » Avec cette question, en filigrane : « Et si la révolution naissait par les livres ? »

La Révolution au cœur est un projet global de Christian Olivier. Il rassemble un livre paru aux Éditions du Nouvel Attila (2021), un album solo Le ça est le ça (2023), et des concerts et lectures musicales mêlant en écho les textes de Vladimir Maïakowski, Boris Pasternak, Serguéï Essenine, Anna Akhmatova, Daniil Harms, Alexandre Blok, Ivan Bounine, Ossip Mandelstam, Maximilian Volochine, Ilia Zdanevitch, Vélimir Khlebnikov, Marina Tsvétaïeva, Alexandre Pouchkine, et ceux de Christian Olivier, qui a également composé la musique, avec la présence d’ André Markowicz, accompagné par le guitariste Martial Bort.

Les interprètes. Christian Olivier : auteur, compositeur, interprète, illustrateur, graphiste pour le groupe Les Têtes Raides et pour les Chats Pelés. André Markowicz : auteur, traducteur, et éditeur pour les Éditions Mesures. Martial Bort : guitares.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Réservations obligatoires à partir du mardi 7 mai. Aucune d’entre elles ne sera traitée auparavant.



Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

© Les Chats pelés