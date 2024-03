La Réserve, Alice Suret-Canale Musée Charles Milcendeau Soullans, samedi 30 mars 2024.

La Réserve, Alice Suret-Canale Dans le cadre d’une résidence de territoire, l’artiste Alice Suret-Canale présente le résultat de son travail de recherches et de création au Musée Milcendeau à Soullans. 30 mars – 22 septembre Musée Charles Milcendeau Entrée payante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-09-22T14:00:00+02:00 – 2024-09-22T18:00:00+02:00

Dans le cadre d’une résidence de territoire initiée par la Communauté de Communes Océan-Marais-de-Monts, en partenariat avec le Frac des Pays de la Loire, l’artiste Alice Suret-Canale présente le résultat de son travail de recherches et de création au Musée Milcendeau à Soullans.

De novembre à février, l’artiste s’est inspirée des paysages du territoire et dévoile l’œuvre La Réserve qui entre en dialogue avec les peintures du musée. L’artiste est également intervenue dans 6 classes du territoire de la maternelle au primaire à travers une série d’ateliers intitulée Peindre.

Musée Charles Milcendeau Chemin du Bois Durand, 85300 Soullans Soullans 85300 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 35 03 84 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 93 84 84 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fracdespaysdelaloire.com/programmation/la-reserve/ »}]

exposition peinture

Alice Suret-Canale