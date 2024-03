VISITE INSOLITE DU VIEUX POUZAUGES Office de tourisme du Pays de Pouzauges Pouzauges, mardi 30 avril 2024.

Visite sensorielle des lieux, où sons et couleurs se mêlent à l’histoire des pierres et du bourg.

Une visite sensorielle et ludique du Vieux Pouzauges et de son église tous vos sens en éveil pour découvrir autrement cette ancienne paroisse le lavoir vous raconte des histoires, le patrimoine se dévoile, les peintures et les pierres tombales de l’église Notre Dame du Vieux Pouzauges se révèlent différemment.

Une expérience originale et une manière nouvelle de poser un autre regard sur le patrimoine.

A l’issue de la visite, un goûter convivial sera proposé.

Durée 1h15.

Sur réservation, limité à 15 personnes. L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (4 personnes) n’est pas atteint. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 15:00:00

fin : 2024-04-30

Office de tourisme du Pays de Pouzauges 30 Place de l’Église

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

