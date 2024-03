La naissance des mythes Grottes de Sare Sare, samedi 16 mars 2024.

A l’occasion de la journée des grottes basques, les grottes de Sare vous proposent une visite spéciale sur le thème de l’origine des mythes, guidée et contée par Julien Gaüzère. Une expérience originale, dans les entrailles de la terre où les mythes et les croyances basques ont pris naissance, nourrissant l’imaginaire et façonnant l’identité de ce peuple.

Samedi 16 Mars, à la nuit tombée, entrez dans le ventre de la terre pour découvrir la naissance de la Mythologie Basque et quelques histoires qui ont traversé ces lieux.

A savoir A partir de 5 ans.

La réservation est indispensable (nombre de places limitées).

Un apéritif sera offert aux participants, pour terminer cette soirée en toute convivialité ! 4.25 4.25 EUR.

Grottes de Sare 2280 Lezeko bidea

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

