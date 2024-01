EKKSTACY La Maroquinerie Paris, 19 mars 2024, Paris.

Au cours des huit mois qui ont suivi la sortie du deuxième album d’EKKSTACY “Misery”, où goth et post-punk se rencontrent, l’artiste indépendant n’a cessé de tourner. Entre les concerts et les festivals à travers l’Europe et l’Amérique du Nord, y compris ses débuts à Lollapalooza, EKKSTACY a trouvé le temps de travailler sur un troisième album éponyme, à venir en janvier 2024, où on pourra retrouver des artistes tels que The Kid LAROI et Trippie Redd. Le nouveau projet d’EKKSTACY est encore plus ouvert et dynamique que tout ce que le musicien de 21 ans a pu faire. EKKSTACY est à l’origine d’un univers musical sinistre et brut — tel que l’incarne son hit single “i walk this earth all by myself”— mais ici nous le retrouvons, de plus en plus impliqué dans la production musicale, penchant vers des sons indie rock et surf punk plus lumineux qui incarnent une confiance croissante en ses créations. Deux extraits sont déjà disponibles avec “bella” et “i can’t find anyone” !Après une date complète en 2023, EKKSTACY reviendra à Paris le 19 mars 2024 pour un concert explosif à La Maroquinerie !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:00

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75