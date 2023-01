La Gravel’Bleue Concarneau Concarneau OTC CCA Concarneau Catégories d’Évènement: Concarneau

Finistère

La Gravel’Bleue Concarneau, 15 avril 2023, Concarneau OTC CCA Concarneau. La Gravel’Bleue Concarneau Finistère

2023-04-15 – 2023-04-16 Concarneau

Finistère Concarneau Programme de la cyclo-randonnée : > Samedi : LE (presque) TOUR DE CORNOUAILLE

Cap à l’ouest avec un parcours assez marin et très varié. Au programme: plages, mégalithes, phares et sentiers divers. Un peu de route vous permettra de faire tourner les jambes et d’avaler les kilomètres sans effort !

Distance : 150-160 km / 700 m d+ environ.

Départ du magasin Hobby Cycles au lever du soleil à 8h.

Retour avant la fermeture du magasin à 19h.

Pas de balisage. Trace GPX fournie.

Pas de ravitaillement. Autonomie complète ! Seulement quelques checkpoints à valider via groupe whatsapp.

Ravito fin de course + apéro chez Hobby Cycles samedi en fin d’après-midi. > Dimanche : LE (presque) TOUR DE CCA

Un magnifique parcours varié qui vous fera traverser la majeure partie des communes de l’agglomération Concarnoise! Un parcours touristique !

Distance : 120-130km. 700 m D+ environ.

Départ à l’Auberge de Jeunesse de Concarneau à 8h.

Arrivée place des Halles avant 18h.

Pas de balisage. Trace GPX fournie.

1 ravitaillement solide et liquide à mi-parcours. > LA FORMULE ALL-INCLUSIVE :

SAMEDI + DIMANCHE avec HEBERGEMENT à l’Auberge de Jeunesse de Concarneau et RESTAURATION le samedi soir + petit déjeuner dimanche matin. levelobleu.concarneau@gmail.com +33 6 77 64 08 72 https://levelobleu.com/?page_id=3410 Concarneau

dernière mise à jour : 2023-01-23 par OTC CCA

Détails Catégories d’Évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Concarneau Adresse Concarneau Finistère OTC CCA Ville Concarneau OTC CCA Concarneau lieuville Concarneau Departement Finistère

Concarneau Concarneau OTC CCA Concarneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau-otc-cca-concarneau/

La Gravel’Bleue Concarneau 2023-04-15 was last modified: by La Gravel’Bleue Concarneau Concarneau 15 avril 2023 concarneau Concarneau, Finistère finistère OTC CCA

Concarneau OTC CCA Concarneau Finistère