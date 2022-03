La grande nuit de l’humour Châteaugiron, 21 octobre 2022, Châteaugiron.

La grande nuit de l’humour Le Zéphyr 15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron

2022-10-21 20:30:00 – 2022-10-21 22:30:00 Le Zéphyr 15 Avenue Pierre Le Treut

Châteaugiron Ille-et-Vilaine Châteaugiron

La Grande Nuit de l’Humour revient à Châteaugiron pour une nouvelle édition pleine de rires ! Venez découvrir les nouveaux talents de l’humour et faire travailler vos zygomatiques toute la soirée !

Au programme :

Thom Trondel : Personnage bien connu du Festival d’Avignon et programmé à l’Olympia début 2023. Un humour à déguster sans modération, sucré et acidulé qui déclenche dans chaque salle de grands éclats de rires.

Lisa Chevallier : De la pression de la société à ses peurs les plus intimes, du choix du prénom à l’horloge biologique, de l’épisiotomie au retour de couche, cette jeune femme vous livre, avec humour et émotion, ses réflexions, ses doutes et ses envies.

José Cruz : Son premier one-man-show, “Ola”, a réuni plus de 60 000 spectateurs à travers toute la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Portugal. L’humour convivial de ce portugais transporte le public dans son univers décalé.

Sofia Belabbes : Remarquée au concours Eloquantia, Sofia Belabbes est révélée en 2021 au Printemps de l’humour de Toulouse. Ses propos sont des petis hublots sur la vie d’une jeune femme d’aujourd’hui.

Jean-Baptiste Mazoyer : Un spectacle sans fioriture, sans chichi et un des artistes les plus efficaces de sa génération. JiBé s’est fait remarquer sur Rire et chansons, “La France a un incroyable talent”, Fun Radio, Canal +, au JT de TF1, sur Comédie +… et ses vidéos sur internet totalisent plusieurs millions de vue.

+33 2 99 37 89 02 https://www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh/agenda/la-grande-nuit-de-lhumour/

