La Grande chasse aux oeufs au château de Vaux Fouchères, samedi 30 mars 2024.

Joignez-vous à nous pour une aventure palpitante !

Date 30 31 Mars 1er Avril

Heure De 10h à 18h (dernière entrée à 16h30)

Lieu Château de Vaux à Fouchères

Au programme

Venez découvrir la Grande chasse aux œufs du Château de Vaux pour petits et grands ! 2 parcours et plus de 2 500 œufs cachés dans le parc, la forêt et le verger.

Récompenses chocolatées distribuées à chaque participant et un œuf en chocolat géant à gagner sur chaque parcours contre le fameux ŒUF d’OR caché !

Jeux en bois pour toute la famille, Taverne gourmande de Pâques et visite du Château pendant toute la durée de l’événement.

Informations Pratiques

* Apportez votre propre panier pour la chasse aux œufs

* Tenue confortable ou de pluie

* Entrée gratuite pour les enfants de -3 ans

Réservez vos places pour gagner du temps sur place

https://www.billetweb.fr/la-grande-chasse-aux-oeufs1 9.5 Eur.

Château de Vaux

Fouchères 10260 Aube Grand Est chateau.vaux@gmail.com

