LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2024 Metz, mercredi 20 mars 2024.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2024 Metz Moselle

Vendredi

La Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre. Cinéphiles ou néophytes, jeunes public, familles et passionnés cette manifestation permet à tous de découvrir l’univers du court métrage à travers des projections qui ont lieu partout en France et sont également visibles à l’international. A Metz, c’est le collectif audiovisuel Cycl-one qui présentera cette 7ème édition.

La Fête du court métrage vous donne rendez-vous à l’Agora, au Cinéma KLUB, à la Maison de l’étudiant Lorraine Nord, ou encore à la Maison de la Culture et des Loisirs grâce à une programmation écliptique et gratuite !

La programmation http://www.cycl-one.com/feteducourtmetz/wp-content/uploads/2019/01/PROG-4P-METZV6.pdfTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-26

Metz 57000 Moselle Grand Est

L’événement LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2024 Metz a été mis à jour le 2024-03-15 par AGENCE INSPIRE METZ