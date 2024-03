La fenêtre aux Oiseaux Lecture vidéo d’apérs l’ouvrage de Laure Bex Martel, dimanche 31 mars 2024.

Dans le cadre de Salobn des Sites Remarquables du Goût, la compagnie de Théâtre l’Echappée Belle propose une lecture vidéo des « Souvenirs et cuisine de Mamie Py « de Laure Bex, adaptatio d4enrico Clarelli et Martine Costes-Souyris Accompagnement musical Emilie Cadiou

Transmission, héritage culturel, patrimoine partagé sont souvent les poinst de départs du Travail de l’Echappée belle

Nous pourrions même dire que la mémoire dans le Lot est comme l’air, la terre, le vin, le pain, l’huile de noix, etc …

Mais l’état d’esprit, le émotions, la pensée du monde qui émne des recettes de Mamie Bex, n’ont rien de solennel, de mélancolique, de commémoratif. Au contraire ! ces recttes nous sont offertes avec une joie, un humour et une vitalité tellement fertiles qu’elles nous aident à comprendre ce que nous dit Shakespeare » nous sommes tous tissés de la même étoffe que les songes ! »

Tout public. Buvette, restauration, repas partagé. 10h-19h. .

Début : 2024-03-31 14:00:00

fin : 2024-03-31

Salle de la Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie

