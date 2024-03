La confrérie de l’Ordre Médulien vous invite Lesparre-Médoc, samedi 16 mars 2024.

La confrérie de l’Ordre Médulien, l’Art de Vivre en Médoc organise son 29é chapitre à Lesparre-Médoc.

Lors de ce chapitre, 150 confrères représenteront plus de 45 confréries de France, d’Espagne, du Portugal et de Belgique, chacune dans son costume original.

A cette occasion, la confrérie de l’Ordre Médulien convie tous les Médocains à un concert de Gospel et Jazz avec le groupe médocain « Musique Calmant » en l’église Notre Dame de Lesparre.

A la suite de ce concert, nous vous invitons également à assister à la « Cérémonie des intronisations » qui aura lieu au cinéma Jean Dujardin, rue de Grammont à 11 H 30

Venez nombreux découvrir l’action de notre confrérie ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16

Rue de Grammont

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine ordremedulien@gmail.com

