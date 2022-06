La Chaumière Crossing Dinard, 14 août 2022, Dinard.

La Chaumière Crossing

2022-08-14 11:00:00 – 2022-08-14 17:00:00

Raid de planches à voile, kayaks et stand up paddle entre Dinard et Saint-Lunaire (aller-retour).

Pause déjeuner sur le Pointe du Décollé à la mi-course.

Le dimanche 14 août, de 11h00 à 17h00 au départ de la plage de l’Écluse de Dinard.

Organisé par le Wishbone Club Dinard.

+33 2 99 88 15 20 http://www.wishbone-club-dinard.com/

