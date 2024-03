La Chasse à l’oeuf de Pâques Orléans et ses commerces Orleans, samedi 30 mars 2024.

La Chasse à l’oeuf de Pâques Du 30 mars au 27 avril, aidez la famille Coco qui a perdu son oeuf. Partez à la poursuite de Pinpin le lapin chez les commerçants d’Orléans et retrouvez le petit de Rico et Colette. 30 mars – 27 avril Orléans et ses commerces Voir https://www.lachasseautresorleans.fr/jeux-ephemeres/

Début : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T16:00:00+01:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T17:00:00+02:00

Du mardi au samedi de 10h à 17h (dernier départ) selon ouverture des commerces.

Dans ce jeu familial en autonomie, la famille Coco a perdu son oeuf. Partez à la poursuite de Pinpin le lapin chez les commerçants d’Orléans et retrouvez le petit de Rico et Colette.

Un jeu ludique d’observation en famille.

Ce jeu passera par différents commerces, notamment le carrousel donc n’hésitez pas à prévoir plus de temps pour faire l’activité.

Il est jouable en famille et les enfants sont sur la responsabilité des parents.

C’est un jeu d’observation, il ne faudra toucher à rien dans les magasins.

Récupérez votre carte de jeu dans le premier magasin et suivez les indices pour retrouver le petit de Coco et Colette Rico.

Orléans et ses commerces
Rue de la Charpenterie, Orleans
Orleans 45000
Loiret Centre-Val de Loire
https://www.lachasseautresorleans.fr/jeux-ephemeres/

FMACEN045V50BOQ6

La Chasse au TrésOrléans