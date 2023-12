Festival Hartzaro Kiroleta Plaza Ustaritz, 10 février 2024, Ustaritz.

Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

20h30 :

Le duo Garikoitz Mendizabal eta Gorka Hermosa nous présentera leur projet « Sustraien matxinada », un regard révolutionnaire porté sur la musique basque du XXIeme siècle qui allie tradition et modernité.

La compagnie Haatik nous présentera « Errimak bi oinetan ». Un spectacle qui surgit de la rencontre entre la création des bertsolaris et la danse et qui explore de nouveaux terrains créatifs en transformant la sonorité du bertsolarisme en mouvement contemporain..

20h30 :

Le duo Garikoitz Mendizabal eta Gorka Hermosa nous présentera leur projet « Sustraien matxinada », un regard révolutionnaire porté sur la musique basque du XXIeme siècle qui allie tradition et modernité.

La compagnie Haatik nous présentera « Errimak bi oinetan ». Un spectacle qui surgit de la rencontre entre la création des bertsolaris et la danse et qui explore de nouveaux terrains créatifs en transformant la sonorité du bertsolarisme en mouvement contemporain.

20h30 :

Le duo Garikoitz Mendizabal eta Gorka Hermosa nous présentera leur projet « Sustraien matxinada », un regard révolutionnaire porté sur la musique basque du XXIeme siècle qui allie tradition et modernité.

La compagnie Haatik nous présentera « Errimak bi oinetan ». Un spectacle qui surgit de la rencontre entre la création des bertsolaris et la danse et qui explore de nouveaux terrains créatifs en transformant la sonorité du bertsolarisme en mouvement contemporain.

EUR.

Kiroleta Plaza

Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme Pays Basque