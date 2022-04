Kent Hypnose à la Grande Ourse Saint-Agathon, 22 mai 2022, Saint-Agathon.

Kent Hypnose à la Grande Ourse La Grande Ourse 9 Rue Hent Meur Saint-Agathon

2022-05-22 17:30:00 – 2022-05-22 La Grande Ourse 9 Rue Hent Meur

Saint-Agathon Côtes d’Armor Saint-Agathon

Kent Hypnose : “Le but de mon spectacle est de démystifier l’hypnose…de donner une approche simple et directe de la discipline, et de s’amuser, rire tous ensemble, mais attention toujours dans le respect et la bienveillance !”

contact@melrose-asso.com +33 6 59 15 18 32 https://www.ourse.fr/

Kent Hypnose : “Le but de mon spectacle est de démystifier l’hypnose…de donner une approche simple et directe de la discipline, et de s’amuser, rire tous ensemble, mais attention toujours dans le respect et la bienveillance !”

La Grande Ourse 9 Rue Hent Meur Saint-Agathon

dernière mise à jour : 2022-04-23 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol