Jules César de William Shakespeare Lannion, 1 juillet 2022, Lannion.

2022-07-01 21:30:00 – 2022-07-04

L'association Festival Shakespeare du Trégor présente un drame en plein air. L'assassinat d'un dictateur tourne à la guerre civile… une histoire de notre temps.

