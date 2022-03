Jubilé impérial Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Rueil-Malmaison

Jubilé impérial Le parc de Bois-Préau et son Château Avenue de l'Impératrice Joséphine – rue Charles Floquet Rueil-Malmaison

2022-09-24 10:00:00 – 2022-09-25 18:00:00

Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine Week-end impérial à Rueil-Malmaison. Les 24 et 25 septembre, venez assister au 4ème jubilé impérial pour découvrir avec Napoléon et Joséphine, la vie sous l’Empire. +33 1 47 32 53 00 https://www.jubileimperial.fr/ Le parc de Bois-Préau et son Château Avenue de l’Impératrice Joséphine – rue Charles Floquet Rueil-Malmaison

