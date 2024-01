Conférence : La pensée dans le monde arabe aujourd’hui Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 26 avril 2024, Issy-les-Moulineaux.

Conférence : La pensée dans le monde arabe aujourd’hui Vendredi 26 avril 2024, 19h30 Espace Andrée Chedid Entrée libre sur inscription, gratuit.

Par Ghaleb Bencheikh, islamologue, président de la Fondation de l’Islam de France.

Bien que la pensée d’expression arabe, notamment dans les contextes islamiques, soit vieille de presque un millénaire et demi et surtout qu’elle ait coïncidé avec un apogée civilisationnel indéniable, elle essaye de sortir de la crise qui l’avait caractérisée au XVIIIe siècle. En effet, depuis le mouvement de la Nahda, la pensée arabe se présente plurielle dans son inspiration comme dans son évolution avec l’apport de penseurs arabes musulmans et chrétiens. Et quand bien même elle serait encore en deçà des exigences d’une pensée novatrice, elle tente de répondre aux problématiques cruciales des sociétés contemporaines et d’appréhender ce XXIe siècle avec le désir de relever ses défis majeurs.

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

