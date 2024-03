SIDI WACHO + KOMASI Le Tamanoir Gennevilliers, vendredi 26 avril 2024.

SIDI WACHO + KOMASI Rencontre musicale entre le Hip Hop et la World Music Vendredi 26 avril, 20h30 Le Tamanoir Prévente : Plein tarif : 12€ – Tarif réduit : 10€* // Sur place : Plein tarif : 15€ – Tarif réduit : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T23:59:00+02:00

KOMASI

Mariage réussi entre cumbia mandingue et afrobeat psychédélique, Komasi mélange trois continents, trois cultures et trois univers. L’Afrique avec le burkinabé Koto Brawa, son incroyable voix chaude et ses percussions, promesses de transe mystique. L’Amérique du Sud avec le chilien Mauricio Santana, sa guitare aux rythmiques latines et son rap en espagnol aux airs de Manu Chao. L’Europe avec le français Simon Chenet, sa moustache et sa terrible guitare swing au groove «feel-good».

https://www.youtube.com/watch?v=OrY4RJnUi_E

SIDI WACHO

Ils sont originaires de Roubaix, de Valparaiso du Chili et de Paname City, mais ils revendiquent haut et fort qu’ils sont partout chez eux. Et c’est dans une ambiance très festive « cumbia-hip-hop-balkan », que la caravane Sidi Wacho, composée de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste, s’installe bruyamment pour nous rappeler à chaque instant que « El pueblo unido jamas sera vencido ». Après trois albums, « Libre » (2016), “Bordeliko” (2018), “Elegancia Popular” (2020), et des centaines de concerts à travers le monde, Sidi Wacho nous revient en 2022 avec un nouveau projet baptisé « CALLE SOUND SYSTEM », Dans ce quatrième album très coloré et très engagé, Sidi Wacho chronique en musique une époque autoritaire et rend hommage à celles et ceux qui luttent chaque jour pour leur émancipation.

https://www.youtube.com/watch?v=qW9EKTm8nRw

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.letamanoir.com/agenda/105-sidi-wacho-komasi »}] [{« data »: {« author »: « Komasi Music », « cache_age »: 86400, « description »: « SUIVEZ KOMASI : https://komasi-music.comnFacebook : https://facebook.com/komasi.musicnInstagram : https://instagram.com/komasi.musicnnExtrait de l’album « Mezclatotu00e4l » : https://bfan.link/mezclatotalnParoles : Mauricio Santana, Abdoulaye « Eldji » YossinMusique : Brahima Kambou, Mauricio Santana, Simon ChenetnnRu00e9alisu00e9 par Maxime Rimbault : https://instagram.com/mksmiliennProduction : YAPA – 2021nnMauricio Santana : Chant & guitare nSimon Chenet : Guitare & chu0153ursnKoto Brawa : Batterie & choeursnEldji : ChantnTougoumani Diabatu00e9 : BalafonnAlain Nyamu00e9 : Bassenu00c9milie Cohen-Sabban : Chu0153ursnnMixage : Sylvain BiguetnMastering : Dan Coutantnn(Franu00e7ais)nSubidi u00e9voque la page blanche, le besoin d’u00e9crire la nuit. Le rapport entre le musicien et la lune qui se transforme peu u00e0 peu en relation amoureuse.n(English)nSubidi evokes the blank page, the need to write at night. The relationship between the musician and the moon which gradually turns into a romantic relationship.n(Espau00f1ol)nSubidi evoca la pu00e1gina en blanco, la necesidad de escribir de noche. La relaciu00f3n entre el mu00fasico y la luna que poco a poco se convierte en una relaciu00f3n romu00e1ntica.nnKoto Brawa :nhttps://www.youtube.com/user/Kafounde…nhttps://www.facebook.com/kotobrawaand…nhttps://www.instagram.com/kotobrawa/nnMauricio Santana :nhttps://www.youtube.com/c/MauricioSan…nhttps://www.facebook.com/mauricio.san…nhttps://www.instagram.com/maurici0.sa…nnSimon Chenet :nhttps://www.youtube.com/channel/UCFaM…nhttps://www.facebook.com/SimonChenetM…nhttps://www.instagram.com/chenetsimon/nnEldji : nhttps://www.youtube.com/channel/UCVoKPU3mPWVmldNLLtjsPjAnhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100063646722885&sk=aboutnhttps://www.instagram.com/eldji02/nnPAROLESnnLa luna se enamora de mi sufrimiento,nLa lluvia lo lava, lo lleva con el viento. Levanto la voz y quebro la paz, Inspiracion latina, tengo que ser capaz. Tengo culpa, tengo rabia, tengo porqueria, Tengo posiciones, tengo poesia.nTengo lo mejor y no mojo pagina,nLa tinta de mi lapiz nada se imagina. Saco la guitarra, toco para mi tierra, Conto la miseria de vivir sin cordillera.nYa te lo dije pero tengo ganas,nDe cantarlo una vez mas.nTengo ritmo, tumba y muchas mas cosas. Hip Hop, Cumbia y Makossa.nNo mas se del mocozo que me acusa, Mamase, Mamasa, Mamakossa.nnSuradibi dibi kouma tu00e9 bana (X2)nNu00e9ta so kuma tu00e9 bana (X2)nKuma te bana yan, ni ima sou fassala Seri na na na,ate banayan, Kuma te banannLuna que se quebra sobre la tiniebla, De mi soledad, por donde me llevas ? Dime si esta noche lo peor de mi, Serra la letra de mi porvenir.nLa madrugada esta tan hermosa,nQue hasta la luna esta celosa.nPara alumbrar mis noches necesita estrellas,nCuando tu sola iluminas mis mau00f1anas las mas bellas. Luna celosa, me va amenazar,nNo me dejara con risa al amanecer.nAma mi tristeza, no calma mi sufrir,nMe quiere ver llorando para poder lucir.nLe encantata que cuenta mi llanto al viento,nEn cambio me cumple un canto sin aliento.nLo siento, no podre escapar,nNoche sin descansarnnSuradibi dibi kouma tu00e9 bana (X2) Nu00e9ta so kuma tu00e9 bana (X2)nnNi ma yala ite ko famu Ni ma yala sura ite koyu00e9nNi ma munu munu do te ko famuI ma munu munu itu00e9 koyu00e9 Itu00e9 koyu00e9, ni ma yala yala itu00e9 ko famunNi ma yala yala itu00e9 koyu00e9, itu00e9 koyu00e9nnSuradibi dibi kouma tu00e9 bana (X2)nNu00e9ta so kuma tu00e9 bana (X2)nCheri Bourama, mondo ni kambora, a mondo ni kambora », « type »: « video », « title »: « KOMASI – Sudibi (feat. Eldji) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/OrY4RJnUi_E/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=OrY4RJnUi_E », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCjjm9U8Kp35wG0pwfyyhsIg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=OrY4RJnUi_E »}, {« data »: {« author »: « Sidi Wacho », « cache_age »: 86400, « description »: « Mala Hierba – Sidi Wacho – 2022nnClip realisu00e9 par L.H (Garden Lodge)nnFacebook : https://www.facebook.com/sidi.wacho1/nInstagram : https://www.instagram.com/sidi_wacho/nnNo nos podru00e1n cortar, somos baile y rebeldu00eda nTu vacila mi cumbia, de tambor y melodu00eda nAquu00ed la cosa se mueve, se rebusca la ideanAunque a veces llueva, y la cosa se ponga fea nAprendimos a resistir, a tragarnos la pena nDale a tu cuerpo, alegru00eda Macarena nLa flor de la azucena, rompiendo el cemento nDale movimiento, estamos puesta pau2019 estonnLa mauvaise herbe, c’est celle qui les emmerdenC’est celle qui se rebelle, c’est la beautu00e9 de la plu00e8benOn les pique, on les irrite, Indigu00e8ne qui ru00e9sistenLaisse tourner la musique, Nina Simone dans la playlistnLa mauvaise herbe, elle connau00eet pas les bonnes maniu00e8resnElle est coriace, elle est tenace, elle est du00e9ter, elle est vulgaireu00a0nLaisse entrer les panthu00e8res, les brujas, les sorciu00e8resu00a0nDans ma fiesta populaire, farandoles et poings en l’airnnMala hierba, mala hierba nDe piel morena y la cabeza negra nMala hierba, mala hierba nNunca se muere, nunca se muerennSomos la maleza que te rompe la cabeza, la molestia con destreza nQue incomoda y te pone a bailar, esto va a reventar nNos dicen mala hierba, nos llaman mala famanAmigos del conflicto, amante de los dramasnNos dicen mala hierba, nos llaman mala fama nAmigos del conflicto, amante de los dramasnnOn les du00e9mange, on les gratouille, on les chatouillenLa mauvaise herbe, on les embrouille, on est casse couillenon est sans gu00eane on demande pas la permissionnSidi Wah! on a mauvaise ru00e9putation!nOn a l’odeur du sous-sol, on nous regarde de traviole u00a0nOn ru00e9cupu00e8re la parole, on distribue des torgnolesnOn occupe le terrain, c’est trop tard on est lu00e0 ! u00a0nMama mama mia !u00a0On est la mala llerba ! nnMala hierba, mala hierbau00a0nDe piel morena y la cabeza negranMala hierba, mala hierba nNunca se muere, nunca se muerennAtmosphu00e8re atmosphu00e8re, asthmatique en galu00e8renLe sourire de Joker, le keffieh de Yasser u00a0nL’audace de Django, la gu00e2chette rancuniu00e8renL’accordu00e9on est chargu00e9. Trompeta Winchester !nNos micros du00e9gainu00e9s, on rime pour les rafalernHanouna, Bolloru00e9, nos ennemis du00e9masquu00e9snAntiracisme u00e9clatu00e9 ! Libu00e9ral ! Intu00e9gru00e9 !nIndu00e9cent, u00e9cu0153urant comme le salaire de M’bappu00e9 u00a0nnRau00edz profunda que no podru00e1s cortar nNi a punta de machete en el cau00f1averal nHiedra venenosa a la orilla del camino nLa ortiga que te quema si te metes conmigo nCanto para olvidar de mis problemas nAquu00ed llego la primavera y crecen nEsas ganas de luchar nnMala hierba, mala hierba nDe piel morena y la cabeza negra nMala hierba, mala hierba nNunca se muere, nunca se muerenn#nouveautu00e9 #valparaiso #roubaix », « type »: « video », « title »: « Sidi Wacho – Mala Hierba », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/qW9EKTm8nRw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=qW9EKTm8nRw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCdgkMW3I-1EoRBLXikd2znw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=qW9EKTm8nRw »}] Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

cumbia afrobeat