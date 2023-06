Orfeo 5063 Centre d’art et de Culture Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Orfeo 5063 Centre d’art et de Culture Meudon, 26 avril 2024, Meudon. Orfeo 5063 Vendredi 26 avril 2024, 20h45 Centre d’art et de Culture Tarif A de 19,50€ à 41€ Musique baroque et art numérique

Orfeo 5063 est une création musicale et audiovisuelle immersive autour de l’oeuvre de Monteverdi. Sans jamais troubler l’écoute, les images captées par un drone offrent un voyage à travers notre planète, telle une visite du monde en écho au parcours d’Orphée. Les paysages filmés accompagnent la musique en explorant les chefs-d’oeuvre de notre humanité notamment la grotte de Lascaux, l’Abbaye de Royaumont, le château de Versailles et le musée sous-marin de Lanzarote. En mêlant musique baroque et arts numériques, Jérome Correas et le plasticien Guillaume Marmin confrontent notre monde contemporain au répertoire musical baroque pour créer un spectacle original. RÉSERVATIONS : 0149666890 ou 0141146550

billetterie.meudon.fr Extraits musicaux de l’oeuvre de Claudio Monteverdi :

L’Orfeo, Madrigaux (Livres 7 et 8), Le Couronnement de Poppée, Les Vêpres à la Vierge

4 chanteurs et 8 musiciens sur scène, sous la direction de Jérôme Correas

