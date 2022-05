Journées Européennes du Patrimoine – Visite des Statues à Eu Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Eu Seine-Maritime Perce les mystères des statues de la Ville d’Eu.

Avec un plan de la ville et un livret (fourni par l’Office de Tourisme), découvre les histoires qui se cachent autour des monuments de la ville : la collégiale, le Château, l’Hôtel-Dieu et la Chapelle du Collège. Perce les mystères des statues de la Ville d’Eu.

info@destination-leterport-mers.fr +33 2 35 86 05 69

