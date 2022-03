Journées des artistes de La Carneille Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Journées des artistes de La Carneille Athis-Val de Rouvre, 2 juillet 2022, Athis-Val de Rouvre. Journées des artistes de La Carneille le bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre

2022-07-02 – 2022-07-03 le bourg La Carneille

Athis-Val de Rouvre Orne Les peintures, sculptures, installations, photos des artistes présents seront exposées sur le parcours pédestre “La Carneille en Histoire”, dans les jardins des habitants du bourg, le parc, l’église, mettant en valeur le riche patrimoine de La Carneille.

Marché de producteurs locaux, animation le samedi soir dans le parc.

Animation musicale tout au long du week-end

Thème : “la palette de couleurs”

26 lieux d’exposition Restauration possible Samedi à partir de 14 h

Dimanche de 9 h à 18h Les peintures, sculptures, installations, photos des artistes présents seront exposées sur le parcours pédestre “La Carneille en Histoire”, dans les jardins des habitants du bourg, le parc, l’église, mettant en valeur le riche patrimoine de La… manesse.jeanpierre@gmail.com +33 6 66 31 26 45 https://www.facebook.com/lacaveedesartistes/ Les peintures, sculptures, installations, photos des artistes présents seront exposées sur le parcours pédestre “La Carneille en Histoire”, dans les jardins des habitants du bourg, le parc, l’église, mettant en valeur le riche patrimoine de La Carneille.

Marché de producteurs locaux, animation le samedi soir dans le parc.

Animation musicale tout au long du week-end

Thème : “la palette de couleurs”

26 lieux d’exposition Restauration possible Samedi à partir de 14 h

Dimanche de 9 h à 18h le bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre, Orne Autres Lieu Athis-Val de Rouvre Adresse le bourg La Carneille Ville Athis-Val de Rouvre lieuville le bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre Departement Orne

Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/athis-val-de-rouvre/

Journées des artistes de La Carneille Athis-Val de Rouvre 2022-07-02 was last modified: by Journées des artistes de La Carneille Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre 2 juillet 2022 Athis-Val-de-Rouvre Orne

Athis-Val de Rouvre Orne