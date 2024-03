Soirée jeux Briouze, mardi 7 mai 2024.

Soirée jeux Briouze Orne

Des cartes, des dés, de plateau ou de rôle, de réflexion, de réflexes ou d’ambiance. De quelque nom qu’on les caractérise les jeux sont avant tout faits pour être parta-joués. et cela tombe bien vous porrez vous les faire expliqer par manuel de Scribiludi !

laissez vous guider ou non choisissez et .. pratiquez !

tout public

accès libre

en partenariat avec la ludothèque « jeux et cie »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 20:00:00

fin : 2024-05-07 22:00:00

Espace culturel du Houlme

Briouze 61220 Orne Normandie

L’événement Soirée jeux Briouze a été mis à jour le 2024-03-14 par Flers agglo