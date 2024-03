Journée internationale des forêts Vézelay, samedi 16 mars 2024.

Voir, écouter, sentir, s’approprier, imaginer dans la forêt avec les arbres seront au cœur de cette nouvelle balade de printemps des recherches approfondies démontrent en effet que la visite des forêts contribue à réduire le stress et à favoriser des humeurs et des sentiments plus positifs.

A l’occasion de cette sortie, dirigée par Cyril Paquignon, animateur nature au Parc, on pourra ainsi découvrir la forêt autrement avec une série d’animations originales et créatives autour de l’arbre et de son territoire. On se rendra compte que la forêt éveille nos sens et ce qu’elle peut nous inspirer à tous, jeunes et moins jeunes…Participation libre, inscription à l’association obligatoire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 16:30:00

Parking de la maison médicale

Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lapetitefaunedevezelay@gmail.com

L’événement Journée internationale des forêts Vézelay a été mis à jour le 2024-03-08 par COORDINATION YONNE