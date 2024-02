Journée internationale des droits des femmes Prigonrieux, vendredi 8 mars 2024.

Journée internationale des droits des femmes Prigonrieux Dordogne

9h30: Randonnée avec la MPF (Maison Protection des Familles) organisée en partenariat avec PrigoRando Départ Mairie

10h30: Retour à la mairie et Café-débat sur les violences faites aux femmes ….. salle réservée

13h15: Départ en mini bus pour Micro Folies à Bergerac Places limitées et Réservées en priorité aux Prigontins

14h00 à 16h00: » FOLLEMENT FEMININES »

(découvertes musée, réalité virtuelle, collection femmes « muses », Rencontre avec la Joconde)

20h00: Rencontre avec Mina RAD et Conférence/débat: La culture et l’éducation par les femmes en Iran et en Afghanistan

Pendant tout le mois de Mars, la médiathèque proposera « une table » couverte de livres sur la femme

Exposition Portraits de Femmes pendant le mois de Mars, salle du conseil. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 09:30:00

fin : 2024-03-08

Le bourg

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journée internationale des droits des femmes Prigonrieux a été mis à jour le 2024-02-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides