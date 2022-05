Journée d’initiation à l’apiculture Puiseaux Puiseaux Catégories d’évènement: Loiret

2022-05-28 09:00:00 – 2022-05-28 17:00:00

Puiseaux Loiret Puiseaux Venez découvrir l’apiculture en famille (à partir de 11 ans) ou entre amis.

Au programme : 8 h 30 Accueil 9 h 00 – 12 h L’abeille dans l’environnement

Anatomie de l’abeille

Les habitants de la ruche (reine – abeilles – faux bourdons)

Différents modèles de ruches

L’essaimage

La récolte

Le miel 12 h – 13 h 30 Repas (inclus) 13 h 30 – 17 h Visite d’une ruche (protections et enfumoir fournis)

Les hausses et le miel

Puiseaux

