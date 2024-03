Journée dégustation Pouligny-Saint-Pierre, samedi 30 mars 2024.

Journée dégustation Pouligny-Saint-Pierre Indre

Samedi

Dégustation de bières, fromage, conserves de volailles et canard … en présence des producteurs.

Dégustation gratuite avec la Brasserie La Palisse, le fromage AOP Pouligny St-Pierre de la ferme des Cabrioles, la ferme de Plume Cane de Mézières et ses conserve de volailles, les produits de la ruche avec l’Abeille et la Bête, le jardin des Livres et ses confitures. EUR.

Début : 2024-03-30 14:30:00

fin : 2024-03-30 18:30:00

5 Rue de la Fosse Bourdeau

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire maisondufromage@orange.fr

