Journée découverte du barrage et du site de Bort-Les-Orgues EDF Odyssélec Bort-les-Orgues, vendredi 29 mars 2024.

Journée découverte du barrage et du site de Bort-Les-Orgues Laissez-vous guider par cette journée découverte du barrage et du site de Bort-Les-Orgues Vendredi 29 mars, 06h00 EDF Odyssélec Tarif: 60 euros. Réservé aux adhérents de l’Animation Loisirs Seniors. L’ensemble de l’offre de l’A.L.S. est accessible sur la page internet de la Ville de Limoges, rubrique seniors, au CCAS, dans les antennes-mairie et mairie annexes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T06:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

Votre matinée sera consacrée à la visite de l’espace EDF Odyssélec et de l’usine intérieure du barrage. Votre journée se poursuivra par un déjeuner dans un restaurant de Bort-Les Orgues. Vous découvrirez ensuite les orgues et leur vue panoramique lors d’une excursion en bus.

Attention: Cette journée est déconseillée aux personnes ayant des difficultés de marche. Le port de chaussures adpatées est requis. L’accès aux sites nécessite la présentation d’une pièce d’identité.

Départ 06h15 place Winston Churchill, devant le musée Adrien Dubouché. Retour prévu vers 20h00.

Tarif: 60 euros

EDF Odyssélec bort les orgues Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Site internet de la Commune de Bort-Les-Orgues