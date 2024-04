Super Loto du Tennis Club Treignac Treignac, dimanche 28 avril 2024.

Venez jouer et passer un agréable moment à l’occasion du Super Loto organisé par le Tennis Club Treignac, à gagner des bons d’achats de 400€, 100 € et 50€, un lave vaisselle, des appareils ménagers, du linge de maison, et de nombreux autres lots.

Réservation obligatoire ! .

Début : 2024-04-28 14:00:00

fin : 2024-04-28

Salle des Fêtes

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

