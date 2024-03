Foire aux plants & vide grenier Malemort, dimanche 28 avril 2024.

Foire aux plants & vide grenier Malemort Corrèze

Le Comité de Fleurissement Venarsal organise sa foire aux plants et son vide grenier.

De nombreux exposants seront présents vente de plants, fleurs et fruitiers, graines et bulbes, produits locaux et de l’artisanat.

La société ornithologique Briviste « Canari-Club » proposera une exposition.

8h à18h dans le bourg de Venarsal.

Renseignements et inscriptions 06 41 47 84 30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Venarsal

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Foire aux plants & vide grenier Malemort a été mis à jour le 2024-03-08 par Brive Tourisme