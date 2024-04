Fête du Printemps de Peyrissac Peyrissac, dimanche 28 avril 2024.

Fête du Printemps de Peyrissac Peyrissac Corrèze

La Maziérade et le Comité des Fêtes de Peyrissac organisent la Fête du Printemps à partir de 10h00 sous la halle du village. Vous y trouverez de plants, des produits locaux, légumes, pain et brioche, miel et artisanat, buvette et restauration. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28

La Halle

Peyrissac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête du Printemps de Peyrissac Peyrissac a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze