Journée citoyenne & sportive Maison des Sports Cusset, mercredi 27 mars 2024.

Et si on mettait votre endurance, votre dextérité et votre esprit d’initiative à l’épreuve à l’occasion d’une journée spéciale sportive et citoyenne organisée par la Ville de Cusset, en partenariat avec Raid Adventure Organisation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 10:00:00

fin : 2024-03-27 16:30:00

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

