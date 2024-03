JODIE FASTER + YOUTH AVOIDERS + GIPSY FIGHT L’Astrolabe Orleans, vendredi 29 mars 2024.

JODIE FASTER + YOUTH AVOIDERS + GIPSY FIGHT JODIE FASTER (PUNK/ROCK – BROOKLILLE) + YOUTH AVOIDERS (PUNK HARDCORE / FRANCE) + GIPSY FIGHT (ROCK GARAGE – ORLÉANS) Vendredi 29 mars, 20h30 L’Astrolabe ABONNÉ ASTRO : 7€ / PRÉVENTE : 12€ / SUR PLACE : 15€

PLACEMENT LIBRE, DEBOUT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

JODIE FASTER (PUNK/ROCK – BROOKLILLE)

Formé en 2016 à Lille, Jodie Faster joue vite (très vite?) des chansons courtes dans un style fast punk avec une touche de hardcore 80 et aussi plus actuelles comme de la powerviolence ou du punk-rock. Après plusieurs tournées en Europe et au Royaume-Uni, le groupe a également tourné 15 jours sur la Côte Ouest Américaine en octobre 2022. Un 1er premier EP, un split , et un premier album en 2020, le groupe vient de sortir un nouveau split EP vinyle avec les californiens de Corrupt Vision.

YOUTH AVOIDERS (PUNK HARDCORE / FRANCE)

Youth Avoiders distille depuis 15 ans son punk hardcore à 100 à l’heure. Un mélange de riffs hardcore et mélodiques, portés par un son de guitare clair rappelant les 80’s, avec des influences allant des Hives à Minor Threat. Un chant puissant à la limite de la rupture, alternant passages mélancoliques et parties criées efficaces, qui invitent au sing along.

Après plus de 500 concerts à travers le monde, leurs prestations intenses et explosives restent toujours aussi immanquables.

GIPSY FIGHT (ROCK GARAGE – ORLÉANS)

GIPSY FIGHT, c’est un groupe pré-intelligence artificielle, qui a choisi son nom d’après son historique internet plutôt qu’avec son cerveau. GIPSY FIGHT, c’est le All Shlag Band du coeur de France. Moins rouillé que Stars 80 mais plus faïencé que Born in 90. Au lieu de rester chez eux à parler parquets flottants et saucisson de sanglier, ils ont décidé de remettre le couvert pour t’envoyer 30 minutes de punk rock, douche comprise et te faire comprendre que les années 90, c’est maintenant !

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lastrolabe.org/evenement/29-03-2024-20-30-jodie-faster-youth-avoiders-gipsy-fight »}]