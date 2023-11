Concert Boucan JEZEAU Jézeau, 30 mars 2024, Jézeau.

Jézeau,Hautes-Pyrénées

C’est un groupe singulier aux influences allant de l’éthio jazz à Jimmy Page, en passant par Les Clash ou encore Gainsbourg.

2024-03-30 21:00:00

JEZEAU La Soulane

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



A singular group with influences ranging from ethio jazz to Jimmy Page, Les Clash and Gainsbourg

Es un grupo singular con influencias que van del jazz etíope a Jimmy Page, pasando por The Clash y Gainsbourg

Die Einflüsse reichen von Ethio-Jazz über Jimmy Page und Les Clash bis hin zu Gainsbourg

