2022-07-07 19:00:00 – 2022-07-07 22:00:00

Plœuc-L’Hermitage Côtes d’Armor Plœuc-L’Hermitage Plœuc-L’Hermitage vous propose une soirée en famille !

Pour marquer le début des vacances, venez découvrir le spectacle des Poussins Phoniques. Énergie et bonne humeur garanties !

