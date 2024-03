Fête du potager Saint-Launeuc, jeudi 9 mai 2024.

Fête du potager Saint-Launeuc Côtes-d’Armor

La traditionnelle Fête du Potager organisée par Ar Duen revient cette année avec pour thème principal les auxiliaires du jardin .

Sous la houlette du chef jardinier David Le Bars, la Fête du potager se déroule dans le cadre naturel du potager du Domaine de la Hardouinais. Lors de cette journée, vous pourrez admirer le majestueux Chêne sessile classé « Arbre Remarquable » dans le jardin aux Mille roses et parcourir le potager cultivé en permaculture.

Eveillez vos sens dans cet environnement coloré et parfumé et rencontrez une trentaine d’exposants pendant cette fête du potager dédiée aux auxiliaires du jardin, mettant à l’honneur la biodiversité.

Rendez-vous au jardin de la Hardouinais pour explorer les nombreux stands d’exposants. Gratuit 12 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 10:00:00

fin : 2024-05-09 18:00:00

Domaine de La Hardouinais

Saint-Launeuc 22230 Côtes-d’Armor Bretagne contact@arduen.com

L’événement Fête du potager Saint-Launeuc a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme Bretagne Centre