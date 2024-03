Trail Rando Raid Plouguenast-Langast, jeudi 9 mai 2024.

Trail Rando Raid Plouguenast-Langast Côtes-d’Armor

Rendez-vous à Guette-es-Lièvres

– Matin trail 5km(11h00) et 10km (9h30), 1km (12h00) en famille et rando 8km et 12km (départ avant 9h15).

– Après-midi raid (course-kayak-VTT) en binôme (un jeune avec un adulte).

Tour d’escalade.

Formulaire inscription sur site WEB ou inscription en ligne sur klikego.

Restauration sur site. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-09

Guette-es-lièvres

Plouguenast-Langast 22150 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Trail Rando Raid Plouguenast-Langast a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme Bretagne Centre