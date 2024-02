Kabaret Itinérant Espace Kan An Dour, CALLAC Callac, mercredi 8 mai 2024.

Début : 2024-05-08 14:00

Fin : 2024-05-10 23:59

Tournée Spectacle – 4 compagnies 8 – 10 mai 1

Notre collectif d’artistes, implantés dans le Centre Bretagne, porte l’envie d’animer bourgs, hameaux et places publiques du milieu rural en y proposant une programmation événementielle de qualité et des actions de médiation artistiques, en direction des populations locales.

Notre collectif vient à la rencontre de votre commune afin de vous proposer une formule culturelle unique, conçue sous la forme d’un événement folkloristique (mêlant le populaire et l’humoristique) !

Chacun de nos spectacle touche à un des domaines de l’art populaire : théâtre forain, clown burlesque, théâtre de comédies, musiques de transe et du voyage. Notre action se veut une pratique du théâtre et de la musique ouverte à tous.

Dans l’esprit des cirques itinérants, nous souhaitons partager nos univers, tant sur scène qu’à travers des actions de médiation et de transmission artistique et, le temps d’un séjour, diffuser dans la joie et la bonne humeur une part du patrimoine universel populaire à destination de tous, accessible à chacun.

A travers l’animation d’un lieu convivial itinérant (bar-expo, salon des Thés, moments de poésie, rencontres et situations burlesques…) nous cherchons avant tout à mener à bien une diffusion dynamique de la culture par le rire : la RIGOLUTION !

Espace Kan An Dour, CALLAC Bd de Kerlossouarn, 22160 Callac Callac 22160 Côtes-d’Armor